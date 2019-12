Messico non espelle diplomatici Bolivia

Messico non espellerà nessun diplomatico della Bolivia in seguito all'espulsione, a La Paz, dell'ambasciatrice messicana Maria Teresa Mercado,accusata di avere "gravemente leso la sovranità e la dignità del popolo Boliviano". Fonti governative a Città del Messico hanno indicato inoltre che non vi è neppure l'intenzione di rompere le relazioni diplomatiche fra i due Paesi, deterioratesi dopo che nove membri del governo dell'ex presidente Evo Morales hanno ottenuto asilo nell'ambasciata messicana in Bolivia.(Di martedì 31 dicembre 2019) Ilnonrà nessun diplomatico dellain seguito all'espulsione, a La Paz, dell'ambasciatrice messicana Maria Teresa Mercado,accusata di avere "gravemente leso la sovranità e la dignità del popolono". Fonti governative a Città delhanno indicato inoltre che non vi è neppure l'intenzione di rompere le relazioni diplomatiche fra i due Paesi, deterioratesi dopo che nove membri del governo dell'ex presidente Evo Morales hanno ottenuto asilo nell'ambasciata messicana in.(Di martedì 31 dicembre 2019)

