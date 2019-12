Iraq, assaltata l’ambasciata statunitense di Bagdad (Di martedì 31 dicembre 2019) Tensione anche negli ultimi giorni dell’anno in Iraq, è stata attaccata un’ambasciata statunitense. In migliaia i manifestanti accorsi per protestare contro i raid di domenica. l’ambasciata si trova nella Zona Verde di Bagdad una delle aree maggiormente presidiate. A far scoppiare l’indignazione dei manifestanti sono stati i raid di domenica: le truppe statunitensi hanno infatti … L'articolo Iraq, assaltata l’ambasciata statunitense di Bagdad proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

news_confusenet : Assaltata l’ambasciata Usa in Iraq, manifestanti nel compound - Marco84472024 : RT @AlfioKrancic: - dileguossi : RT @AlfioKrancic: -