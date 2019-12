Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Capodanno separati? Mistero dopo Uomini e Donne (Di martedì 31 dicembre 2019) Ida Platano e Riccardo Guarnieri festeggeranno il Capodanno separati? Mistero sulla coppia del trono over di Uomini e Donne. Leggi la notizia su ilsussidiario

Noovyis : (Ida Platano di UeD in versione natalizia è “bella come poche”. E mai così sexy) Playhitmusic -… - marti_g00 : RT @Iperborea_: Idardo: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati spesso una tassa più che uno svago, ma hanno saputo donarci anche mome… - zazoomblog : Ida Platano in versione natalizia: sensualità allo stato puro [Foto] - #Platano #versione #natalizia: -