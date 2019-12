Calendario Nuoto sincronizzato 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Le Olimpiadi giapponesi di Tokyo 2020, nel periodo compreso tra il 3 e il 9 agosto, saranno indubbiamente l’appuntamento più importante del Calendario 2020 per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato.L’evento del Sol Levante, il più atteso di questo quadriennio, rappresenterà sicuramente l’obiettivo a cui saranno volte le preparazioni delle varie Nazionali che ne verranno coinvolte e tutte le competizioni che si svolgeranno durante l’anno avranno la rassegna a cinque cerchi come sfondo finale. Il Calendario internazionale sarà comunque ricco di eventi e le World Series, che si articoleranno in nove tappe sparse per tutto il pianeta, accompagneranno gli appassionati in un fitto Calendario durante tutto l’anno. Di fondamentale importanza sarà anche il torneo di qualificazione olimpica che permetterà alle selezioni nazionali di strappare l’ambito ... Leggi la notizia su oasport

