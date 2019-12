Polemiche a Exilles per il ritratto del Duce nella hall, il ristoratore: “Da lì non lo tolgo” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Braccio di ferro tra l'albergo-ristorante di Exilles e il Comune. Il ristoratore: "Da lì non lo tolgo. Per farmelo rimuovere aspetto una sentenza della Cassazione perché non è apologia di reato". L'amministrazione: "Le montagne di Exilles sono state teatro di una dura lotta partigiana che ha pianto le sue troppe vittime". Leggi la notizia su fanpage

