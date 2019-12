Meteo: crollo delle temperature, ma Capodanno col bel tempo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le previsioni del tempo per gli ultimi giorni di dicembre e l’inizio del nuovo anno ci raccontano di un continuo alternarsi di condizioni, caratterizzate però dall’affondo dell’inverno e da temperature decisamente fredde. Per Capodanno, invece, possiamo aspettarci un clima stabile e soleggiato. Il crollo delle temperature Per gli esperti de IlMeteo.it, la pacchia sembra veramente finita. Quelle insolite temperature che hanno segnato i giorni di Natale sono destinate a essere un regalo già scartato e messo da parte. È prevista infatti una massa d’aria molto fredda con conseguente crollo delle temperature: i termometri potranno segnare anche -10°C rispetto ai giorni scorsi.Nel dettaglio, il freddo incomberà già da lunedì 29 e soprattutto sul versante adriatico, fascia centro meridionale e le regioni del Sud. Questo fenomeno sarà anche responsabile di possibile maltempo nelle aree ... Leggi la notizia su thesocialpost

