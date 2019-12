Martina Nasoni | Sono assolutamente single e non contenta di esserlo I problemi al

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In attesa del ritorno in onda della versione vip del Grande Fratello, Vanity Fair ha intervistato, la "ragazza con il cuore di latta" che ha ispirato l'omonima canzone di Irama, vincitrice della sedicesima edizione del GF riservato alle persone comuni (anche se, nelle ultime due edizioni, non è stato proprio così...)., in quest'intervista, ha nuovamente parlato del problema di salute al cuore (cardiomiopatia ipertrofica) che ha influenzato notevolmente la sua vita. Fortunatamente, però, la bella 21enne ternana si è messa definitivamente alle spalle tutti i momenti negativi inclusi gli episodi di bullismo di cui è stata vittima:: "e nondi. Ial cuore? Oggi ho una corazza molto forte" 30 dicembre 2019 02:22.

