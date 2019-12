F1, Flavio Briatore su Hamilton-Wolff in Ferrari: “Meglio Leclerc, non ha senso lavorare con un dipendente di un’altra squadra” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2021 non sarà solo quello della “rivoluzione” tecnica in F1, ma anche dei possibili cambiamenti in fatto di piloti. I contratti in scadenza di grossi calibri come il britannico Lewis Hamilton, il tedesco Sebastian Vettel e l’olandese Max Verstappen stimolano la fantasia di chi pensa possa esserci un deciso rimescolamento delle carte sul tavolo da gioco. In questa partita da poker il bluff è dietro l’angolo e l’effetto sorpresa potrebbe essere decisivo. Non è un mistero che il passaggio di Hamilton, campione del mondo in carica, in Ferrari stuzzichi molto la Rossa e gli attestati di stima da ambo le parti non sono mancati. Tuttavia, il Cavallino Rampante, con il rinnovo del contratto del monegasco Charles Leclerc fino al 2024, ha voluto dare una chiara impronta al proprio futuro, investendo sul giovane pilota nativo del Principato. Una strategia, quindi, ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : F1, Flavio Briatore su Hamilton-Wolff in Ferrari: “Meglio Leclerc, non ha senso lavorare con un dipendente di un’al… - lamescolanza : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per Natale: la foto di famiglia da Dubai - Il Decoder -