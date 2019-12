Dati AGCOM | Salvini è sempre più il padrone della tv

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Matteoè il leader politico più presente nella tv italiana. La occupa anche da quando non è più vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno con una regolarità impressionante che supera con grande distacco gli altri leader politici. Il Fatto Quotidiano oggi in un articolo di Giandomenico Crapis mette a confronto i maggiori leader italiani per scoprire che il Capitano supera di Maio, quasi doppia Conte e fa cinque volte di più di Zingaretti: Così accade che per il mese di novembre, secondo idiffusi dall’, rimanendo alle sette principali reti generaliste (le treRai, le tre Mediaset più La7), egli incameri oltre 10 ore di parlato, staccando di gran lunga gli altri soggetti politici e istituzionali. Il pur molto presente Di Maio, infatti, ottiene “solo”6 ore e 6 minuti, il capo del governo Conte 5 ore e46 minuti(soprattutto nei telegiornali), la ...

MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Anche a novembre, secondo i dati dell’Agcom, il leader leghista si… - uaua75 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Anche a novembre, secondo i dati dell’Agcom, il leader leghista si… - uaua75 : ??????#Salvini In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Anche a novembre, secondo i dati dell’Agcom, il leade… -