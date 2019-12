Casaleggio, 10 punti per «fare chiarezza»: «Nessun conflitto di interessi né soldi dagli eletti» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bilancio di fine anno per Davide Casaleggio, a capo della Casaleggio Associati, che con un lungo post su Facebook intende «chiarire alcuni punti» per evitare che «si torni a diffondere notizie prive di fondamento». Il riferimento è alle polemiche nate durante l’esame della manovra che hanno riguardato la Casaleggio Associati. Dieci punti argomentati ed esposti sotto forma di fact checking, in cui la conclusione è sempre: «falso». «Il fine d’anno è stato pieno di fuochi d’artificio mediatici – esordisce Casaleggio Junior -. Proprio contestualmente alla chiusura della manovra di bilancio ho letto molte cose completamente inventate e altre verosimili, ma appositamente incomplete. Ho preferito non alimentare le polveri in un momento delicato come la legge di bilancio visto che mi sembravano strumentali alla contrattazione in corso da parte delle forze ... Leggi la notizia su open.online

