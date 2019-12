Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout - recensione (Di lunedì 30 dicembre 2019) La saga Atelier di Gust vanta un pubblico affezionato e devoto, ma senza dubbio di nicchia e il bisogno di creare le radici per il futuro della serie nei prossimi anni, come anche un normale, fisiologico bisogno di migliorare il proprio lavoro, sono le ragioni alla base delle scelte aziendali degli ultimi anni. Questa estate abbiamo analizzato il precedente titolo Atelier, ovvero Atelier Lulua: The Scion of Arland: un prodotto ancora orientato ai classici stilemi dell'ip, ma già propenso all'alleggerimento di alcune meccaniche di gioco ormai piuttosto polverose. Con Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, il passo è stato ancor più ardito. Nuovo engine, un character design stilisticamente distante dai titoli precedenti sia per equilibrio anatomico che per abbigliamenti, una storia (se possibile) ancor più spensierata ma, soprattutto, i sistemi di combattimento e alchimia ... Leggi la notizia su eurogamer

