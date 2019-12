Andreas Muller sull'auto del padre danneggiata: "Mi inca**o come una bestia!" - (Di martedì 31 dicembre 2019) Serena Granato Su Instagram, Andreas Muller si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul danneggiamento dell'auto del padre subito da ignoti Uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi è al centro del gossip, nelle ultime ore, per via di uno sfogo avuto in rete. Si tratta di Andreas Muller. Originario di Singen (Germania, ndr) e classe 1996, ha dato sui social una triste notizia. Il ballerino professionista della 19esima edizione del talent ideato da Maria de Filippi ha condiviso sui social un post contenente un lungo messaggio, in cui ha rivelato quanto di spiacevole ha scoperto durante le vacanze natalizie. Nel penultimo giorno dell'anno, in data odierna, l'italo-tedesco ha, cioé, fatto sapere agli utenti su Instagram che l'auto del padre è stata danneggiata da ignoti. La bravata in questione è avvenuta a Roma, dove la famiglia Muller sta trascorrendo gli ultimi ... Leggi la notizia su ilgiornale

