The Witcher di Netflix | svelato uno dei mostri tagliati dalla prima stagione

(Di domenica 29 dicembre 2019) I fan dei romanzi The, hanno potuto constatare con sollievo che la seriepresenta, oltre ai personaggi chiave della storia, anche i famosiaffrontati da Geralt in più di un'occasione.Naturalmente, non tutti sono presenti nell'adattamento e, ci scommettiamo, alcuni di loro faranno la propria comparsa nella seconda. In compenso, uno degli autori della serie, Declan de Barra, ha voluto svelare un piccolo retroscena legato alla produzione delladi The, confermando l'esistenza di un mostro "tagliato", non apparso nella serie. Nel quarto episodio, Geralt entra in una taverna ricoperto delle interiora di un mostro recentemente abbattuto: stando a de Barra, il mostro in questione era un Selkie Maw e la battaglia fra la bestia e lo Strigo era stata programmata in dettaglio. Ecco quanto dichiarato dallo scrittore su Twitter:Leggi altro...

