Stati Uniti | spari in una chiesa in Texas | due morti e un ferito

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sparatoria in unain, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth. Secondo quanto riportato da alcuni media americani, il bilancio provvisorio è di duee unin condizioni critiche. Laattaccata è la West Freeway Church of Christ. Una persona sarebbe morta sul posto, l’altra mentre veniva trasportata in ospedale. Secondo quanto riporta Fox News, una delle due vittime sarebbe l’uomo che ha sparato nelladi White Settlement, in. Ad ucciderlo sarebbe stata la polizia prontamente intervenuta sul posto. “Alle 9.57 di questa mattina abbiamo ricevuto una chiamata per una sparatoria”, ha rila polizia di White Settlement, sottolineando che le informazioni sono ancora preliminari. Non è chiaro se glisiano avvenuti all’interno o all’esterno della. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni ...

redazioneiene : Anche da noi le strutture sanitarie dovranno segnalare eventuali casi di polmonite fra chi usa le sigarette elettro… - riotta : La notizia del giorno? Le manovre navali Russia, Cina, Iran al largo del Golfo di Oman e Oceano Indiano per contras… - wireditalia : Fra i paesi più colpiti, oltre India e Cina, rientrano anche gli Stati Uniti, dove i morti sono stati 197mila. -