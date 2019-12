Reddito di cittadinanza | Barbara Lezzi | «Se a Bellanova non piace | si dimetta»

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 30 dicembre 2019), ex ministra per il Sud durante il governo giallo-verde, si lancia all’attacco della ministra dell’Agricoltura, Teresa: «Allafa schifo ildi. Sie faccia cadere il governo». Foto: Ansa, ex ministro per il Sud Il dente avvelenato dinei confronti deldiè parte della lotta renziana contro l’attuale governo. E lei, da renziana doc, capo della delegazione di Italia Viva nel governo, si è dimostrata più volte interprete dei voleri di Matteo Renzi. La battaglia diva ad aggiungersi a quella già annunciata dalla compagine renziana contro la legge sulla prescrizione che li vede potenziali alleati di pezzi di opposizione come Forza Italia. Non è dello stesso parere il premier Giuseppe Conte che, anzi, ha dichiarato durante la conferenza stampa ...

Mov5Stelle : Chissà perché i grandi giornali, sempre così attenti a scovare con la lente di ingrandimento qualche furbetto (pron… - repubblica : Teresa Bellanova: “Ora basta totem. Via il reddito di cittadinanza e ridiscutiamo quota 100” - FrancescoBonif1 : Qualche furbetto ha acquistato Dom Perignon con la tessera del reddito di cittadinanza. Crescita zero in cambio di… -