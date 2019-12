Petardi contro le auto in corsa | madre e figlio piccolo colpiti a Napoli

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’allarme sui botti non allenta la presa, e l’ultimo episodio segnalato aaccende i riflettori su quella che sarebbe l’ultima ‘moda’ folle del Capodanno (e non solo): gettarelein. A farne le spese, secondo quanto rilanciato da Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, sarebbero stati, a bordo di una vettura raggiunta da un petardo che avrebbe mandato in frantumi il lunotto posteriore.sulleinFollia di Capodanno, e non solo: lanciarelein, esponendo il ‘bersaglio’ di turno a elevatissimi rischi, non sarebbe proprio una triste novità dell’ultima ora ma una pericolosissima pratica che andrebbe avanti da tempo. L’ultimo episodio riguarda, e l’allarme è stato rilanciato sui social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. Secondo quanto ...

AndreD81 : RT @s_tamburini: Ecco. Napoli, petardi contro le auto in corsa: è la nuova moda di Capodanno - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Petardi contro le auto in corsa, l’ultima moda a Napoli - NapoliToday : #Cronaca Petardo contro auto nel cuore di Napoli: distrutto il lunotto posteriore -