Nick, il centauro in carrozzella che corre contro i pregiudizi (Di domenica 29 dicembre 2019) Nadia Muratore Perse l'uso delle gambe in un incidente, con una moto speciale partecipa all'Africa Race: «In sella sono felice» «L a moto mi ha spezzato in due, però mi ha insegnato a vivere. Lei mi ha portato via le gambe, io le ho rubato le ruote per continuare a correre e sentirmi libero». Con queste parole il pilota cuneese Nicola Dutto, risponde a chi gli chiede dove ha trovato la forza di ricominciare a gareggiare dopo il terribile incidente che nove anni fa gli ha provocato una lesione midollare e lo ha inchiodato su una sedia a rotelle. Le gambe sono rimasta bloccate, schiacciate contro quell'ostacolo lungo il percorso di gara che in un attimo ha rivoluzionato la vita di un giovane pilota che aveva già conquistato due titoli europei e due italiani, ma il cervello no. Quello ha continuato a correre. Perché come dice Nik Dutto: «In moto come nella vita, gli ostacoli si ... Leggi la notizia su ilgiornale

