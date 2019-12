LIVE Tournée 4 Trampolini | Oberstdorf 2019 in DIRETTA | Kobayashi implacabile nella prima

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.11: Continua a stupire il tedesco Paschke che arriva a quota 132.5 metri comemanche ed è terzo con 277.4 punti 19.10: Benissimo Domen Prevc! Sfrutta al meglio la folata di vento favorevole e con 134 metri va al secondo posto con 279.5 punti 19.09: Bene ma non benissimo lo svizzero Ammann che arriva a 128 metri, quarto posto con 270 punti. Miglior risultato stagionale per lui, comunque vada 19.08: Tante difficoltà per Ryoyuche stacca non perfettamente a tempo e si ferma a quota 125.5 metri per un punteggio di 264.1 punti: decimo 19.07: Sato arriva lontano! 132 metri e primo posto provvisorio con un totale di 280.1 punti 19.05: Combatte con il vento l’austriaco Hayboeck che arriva a 127.5 punti per un punteggio totale di 272.8 punti che significa secondo posto provvisorio 19.04: Problemi di vento per Ito che ...

