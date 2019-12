Libia, Ankara invia miliziani siriani

Circa 300, cooptati dalla Turchia, sono statiti a Tripoli per combattere a fianco delle forze di Sarraj contro le truppe di Haftar. Lo rivelano diversi media internazionali citando l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Altri 900-1000sarebbero invece stati trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la stessa destinazione. A giorni il parlamento dipotrebbe decidere un impegno diretto indi forze militari turche.(Di domenica 29 dicembre 2019)