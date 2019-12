Incidente per Luciana Littizzetto | ginocchio e polso fratturati dopo una caduta

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)peruna. L’attrice torinese pubblica una fto su Instagram: “E buona fine e buon principio”. TORINO –perche si è fratturata ildestro e il. Piccola disavventura per l’attrice torinese che, come precisato da lei stessa su Instagram, è stata vittima di unpochi giorni prima di Capodanno. Nella foto si vede la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa seduta sul letto con la gamba destra completamente ingessata e ilfasciato. “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulae“. Non chiaro se laè avvenuta a Torino, città dove risiede, oppure durante la vacanza in montagna. View this post on Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada ...

