Veronica Burchielli stregata da Alessandro | “Mi piace da morire”

(Di sabato 28 dicembre 2019): dopo la travagliata frequentazione conZarino negli studi di Uomini e Donne, la ragazza dedica parole importanti al fidanzato Belli, giovani e innamorati. Banale forse, ma tanto vero nel caso diZarino, finalmente una coppia dopo tanti tira-e-molla a Uomini e Donne. Su quale sia il sentimento provato dai due giovani basta buttare un occhio sul loro profilo Instagram. Ok, non sono ancora una coppia collaudata, tuttavia non sembrano affatto mancare i buoni presupposti per iniziare una relazione duratura, fondata su basi solide. Intanto, in periodo di feste, se la spassano amabilmente e Capodanno – come annunciato dallo stesso ex tronista nei precedenti giorni – lo passeranno a Verbier, in Svizzera, dove sono appena appena arrivati. I contribuiti sui social Se consultate le Instagram Stories pubblicate da...

