Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Buone notizie sul fronte dell’energia elettrica, meno su quello del gas. Per i primi tre mesi del 2020, infatti, è previsto un ribasso per le bollette della(-5,4%) ed un rialzo per quelle del gas (+0,8%). A dare l’annuncio, l’Autorità per l’Energia, la quale ha calcolato che nei 12 mesi che vanno dal primo Aprile 2019 al 31 Marzo 2020 il risparmio complessivo per ‘la famiglia tipo in tutela’ sarà di circa 125 euro. Stefano Besseghini, il presidente di Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha commentato dicendo che tali dati “confermano la correttezza delle scelte operate in passato”. Besseghini continua il suo intervento spiegando come l’approccio progressivo di riforma abbia permesso di evitare ripercussioni sui consumatori, pur nella costante difficoltà di dover gestire un’importante ...

Agenzia_Ansa : Tariffe, dal primo gennaio elettricità -5,4% e gas +0,8%. Arera, in 12 mesi risparmio per famiglia tipo è circa 125… - notizieit : Tariffe gas e luce: dal 1° Gennaio +0,8% e -5,4% - ginugiola : RT @Daniele_Manca: Bollette luce, tariffe in calo nel 2020 (del5,4% ....) Aumenta il gas, ?@EmilyCapozucca? - ?@Corriere? -