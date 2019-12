Le figlie social di calciatori e allenatori

Leggi la notizia su gqitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Eccole, sono ledei. Una volta erano i maschi che cercavano, con fortune diverse, di emulare i papà famosi facendosi largo nel mondo del calcio. Spesso schiacciati da un cognome troppo pesante, molti finivano presto per pagare troppo caro il paragone con il genitore, tanto da chiudere presto la carriera oppure spenderla in squadre minori, lontano dai riflettori. Oggi, al tempo deinetwork, sono invece sempre di più lea farsi strada sfruttando la celebrità dei padri. Alcune di loro sono diventate in fretta delle vere star del web, con migliaia di follower e ammiratori. Lein Italia Tra le nostre «ragazze terribili», vola alta Valentina Allegri, figlia di mister Massimiliano. La primogenita dell’ex-allenatore di Milan e Juventus vanta oltre 22 mila follower su Instagram e sogna di ...

