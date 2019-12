Il Metodo Conte

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il passaggio esistenziale di Giuseppesi misura sulle architetture romane. L’anno scorso il presidente del Consiglio ha tenuto la sua prima tradizionale conferenza stampa di fine anno in un’aula di Montecitorio, spazio di solito usato per le riunioni dei gruppi parlamentari, spartano seppure nello storico e sontuoso Palazzo della Camera. Quest’anno si cambia registro: la conferenza stampa di fine anno si tiene a Villa Madama, sede di rappresentanza della presidenza del Consiglio, di solito usata per i bilaterali tra capi di governo, affrescata, dalla resa scenografica di certo più solenne: Silvio Berlusconi teneva lì le sue conferenze stampa di fine anno da premier.Le diverse scelte architettoniche dalI alII confermano che colui che risponde per tre ore alle domande dei cronisti - annunciando innanzitutto la soluzione del caso ...

