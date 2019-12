Il botta e risposta tra Conte e Salvini su leadership | immigrazione e Gregoretti 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) La Lega non rappresenta un rischio per la democrazia. Il modo in cui Matteointerpreta la sua, invece, sì. Da Villa Madama, dove Giuseppetiene la consueta conferenza di fine anno, arriva un attacco frontale all'ex ministro dell'Interno. Il Carroccio è una minaccia per la stabilità democratica? "La Lega è una forza politica pienamente legittimata, ma mi meraviglia il modo diinterpreta la sua. Unache non si è peritata di evitare strappi istituzionali: questo sì, lo ritengo insidioso", sottolinea il premier che, in 160 minuti dicon i giornalisti parlamentari, si sofferma a più riprese sui conti rimasti in sospeso con il capo della Lega. E la campagna acquisti della Lega fra i deputati M5s non aiuta a rasserenare il clima. "Non guardavo prima da semplice cittadino e non lo faccio ora a queste ...

SerieA : De Paul nel primo tempo, poi botta e risposta @Joaopedrogalvao-Fofana nella ripresa: #UdineseCagliari termina 2-1 p… - zazoomblog : Massimo Bossetti nuovo pool difensivo: botta e risposta al vetriolo tra Marita Comi ed Ezio Denti - #Massimo… - zazoomnews : Massimo Bossetti nuovo pool difensivo: botta e risposta al vetriolo tra Marita Comi ed Ezio Denti - #Massimo… -