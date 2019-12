Giovane donna partorisce | si presentano in tre per rivendicare la paternità e scatta la

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) All’ospedale Santissima Trinità di Cagliari unanigeriana ha partorito ma si sono presentati troppi papà per IL bimbo. Alaal reparto di ostetricia e ginecologia del piccolo erano in tre, tutti di origine nigeriana. Prima sono partiti insulti e minacce tra i tre poi è scoppiata una vera e propria rissa nei corridoi del reparto. A sedare la rissa ci hanno pensato i medici e il personale ospedaliero del reparto. Ognuno dei tre uomini era convinto di essere il padre del piccolo ed è nata una vera e propria competizione tra di loro poi però i tre sono stati definitivamente allontanati dall’ospedale. Ma per derimere la controversia bisogna sentire il parere dellamamma o meglio far sottoporre i tre uomini al test del Dna e incrociarlo con quello del bambino. Solo il test del Dna può dare la sicurezza a uno dei tre sulladel ...

laramazzola : RT @CasaLettori: Accogli la mia meraviglia di creatura, il mio tremito di stelo vivo nel cerchio degli orizzonti Antonia Pozzi Correggio… - ECeruleo : @lasorelladikarl Molto volentieri. Anche perché potrebbe venire fuori una polemica di Twitter perfetta: “Giovane sq… - Marina05462466 : RT @CasaLettori: Accogli la mia meraviglia di creatura, il mio tremito di stelo vivo nel cerchio degli orizzonti Antonia Pozzi Correggio… -