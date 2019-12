CR7 e futuro | mi alleno per recitare a Hollywood

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 dicembre 2019) "C'e' vita dopo il calcio, ed e' importante ricordarselo: vincere piu' Palloni d'oro e Champions mi rende piu' felice ma e' solo una tappa". A Dubai, dove si trova per l'assegnazione dei 'Globe Soccer Awards', ecco il Cristiano Ronaldo che non ti aspetti, che mantiene intatto il desiderio di vincere (" spero che il 2020 sia un anno eccellente, come lo sono stati questi ultimi, anzi spero sia fantastico") ma filosofeggia sulla vita e rivela i suoi desideri per quando smettera' di giocare: " non succedera' a breve - precisa -, ma quando accadra' avro l'umilta' giusta di rendermi conto se la mia mente sara' piu' veloce del mio corpo". Pero' c'e', appunto, una vita che lo attende dopo che si sara' ritirato e allora bisogna cominciare a pensarci, rimanendo comunque se stesso: "voglio continuare a vincere, pero' mi sto rendendo conto che c'e' una vita dopo il calcio - ribadisce - e devo ...

GoalItalia : Il futuro di Cristiano Ronaldo non è in panchina ?? ??? Parla @Cristiano Ronaldo, intervistato da @DilettaLeotta L… - GoalItalia : Il miglior giocatore della @SerieA ?? Il goal più bello della sua carriera ?? I piani sul suo futuro ?? ?? Parla… - GarauPina : RT @Vatenerazzurro1: CR7: 'Quando smetterò, studierò e proverò a fare l'attore' Vedendo le sceneggiate in campo ha futuro il ragazzo. -