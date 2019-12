Ciclismo | quando debutterà Vincenzo Nibali nel 2020? Il programma dello Squalo | mirino su

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)si sta preparando per essere grande protagonista nel, losta svolgendo il periodo di allenamento invernale in modo da farsi trovare pronto in vista delle prime gare della prossima stagione. Il 35enne ha cambiato squadra, dal 1° gennaio indosserà a tutti gli effetti la casacca della Trek-Segafredo e ha già nelobiettivi importanti come Giro d’Italia, Olimpiadi di Tokyo e Mondiali: il siciliano vuole entrare sempre più nella storia del, la sua condizione fisica sembra essere ancora quella dei giorni migliori e può sicuramente sognare in grande.esordirànel? Ildel vincitore del Tour de France 2014 è già stato comunicato in maniera ufficiale e il debutto è previsto alla Volta ao Algarve, piccola corsa a tappe in Portogallo in calendario tra il 19 e il 23 febbraio.a quel punto si ...

