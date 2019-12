Ballando con le Stelle | Carolyn Smith tumore | “Mi danno per spacciata”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)dicon lecontro il: “Miper spacciata, ma io sono ancora in pista La presidente di giuria dicon le, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Nuovo. La coreografa che, grazie all’amore del marito, si prepara per il ritorno nel talent show di Milly Carlucci, ha dichiarato che non è bello leggere certe cose, soprattutto in rispetto alla sua battaglia contro ilche sta combattendo da diversi anni. Negli ultimi mesi è stata vittima di notizie false sulla sua morte, maha sostenuto: “Tutto questo non solo mi danneggia moralmente, ma anche nel lavoro visto che per fortuna ho ancora tanti impegni e con la mia professione ci campo”. Il volto dicon lesi è detta stufa dei titoli a effetto, aggiungendo: “Miper spacciata, ma io sono ...

