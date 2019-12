Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Ha voluto accettarsi di persona delle pessime condizioni in cui versava la struttura, ildi, Carmineche, in compagnia dei vigili del fuoco, si è recato ad effettuare un sopralluogo presso la, l’azienda distrutta da un vasto incendio che ha causato anche una serie di disagipopolazione. Non solo, infatti, è stato necessario far verificare all’Arpac la qualità dell’aria, ma si è reso necessario istituire un senso unico di circolazione. Problemi anche all’approvvigionamento idrico che è servito ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme e ha rallentato l’erogazione per i cittadini. Il primo cittadino non ha voluto pronunciarsi sulle cause dele ha ribadito che sarà la magistratura e l’inchiesta dei carabinieri a fare piena luce augurandosi che episodi del genere ...

anteprima24 : ** #Roccapiemonte, parla il #Sindaco Pagano dopo l’#Incendio alla Multi Task - VIDEO ** -