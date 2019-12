Ragazzo di 17 anni in coma etilico durante festa | gli amici lo filmano

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Undi 17è finito inper un abuso di alcoolunaorganizzata in una villa nel Modenese. Glidel minorenne lo hanno ripreso con i propri smartphone, mentre il giovane era a terra, e i video sono stati poi inviati ad altri ragazzi tramite Whatsapp. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano "Il Resto del Carlino” ed è stata confermata da fonti investigative. Il 17enne è fuori pericolo Ilè ora fuori pericolo di vita e si trova a casa con i genitori. I fatti sono avvenuti in un comune dell'Appennino modenese nella notte della vigilia di Natale. Ora sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri che sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ad organizzare lasarebbe stato unmaggiorenne che avrebbe fatto pagare una decina di euro agli invitati ...

