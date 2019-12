Popolare di Bari | le voci dei risparmiatori | “Ci siamo fidati | ma ci hanno rubato tutto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono quasi 70mila gli azionisti della Bancadichescoperto di avere di fatto perso tutti i soldi investiti. Le loro storie sono simili. Accusano la banca di aver approfittato della loro inesperienza per firmare investimenti rischiosi, ricevendo in cambio la rassicurazione sulla possibilità di tornare a disporre dei soldi in qualunque momento. Ma così, alla fine, non è stato. Tanti quelli chedeciso di scendere in piazza per chiedere giustizia, in una lotta che loro stessi definiscono “impari”. “I soldi ci sono stati rubati – dicono due– Loro giocavano sulla buona fede, sulle amicizie personali. In assemblea ci zittivano perché raccontavano cheandava bene”. Molti di loroperso tutti i risparmi di una vita. Come due coniugi della provincia di, Zdenka, di 78 anni e il marito, invalido di 81, ...

fanpage : Che c'entra la Lega con la Banca Popolare di Bari e perché Salvini ora è interessato a salvarla - petergomezblog : Popolare di Bari, la Consob sapeva tutto dal 2016: dai profili di rischio falsati per riempire i clienti di azioni… - CottarelliCPI : Penso che lo #Stato non debba svolgere il ruolo di #banchiere nel lungo periodo perchè non ha vantaggi comparati ri… -