NoiPa, cybercriminali hanno sottratto stipendio e tredicesima a dipendenti pubblici (Di venerdì 27 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Il portale che gestisce gli stipendi del personale della Pubblica amministrazione, NoiPa, è stato bersagli di un attacco informatico grazie al quale dei criminali si sarebbero impossessati degli stipendi e della tredicesima di alcuni lavoratori. L’attacco avrebbe sfruttato la tecnica del phishing per carpire le informazioni personali di alcuni utenti permettendo così ai cracker di accedere indisturbati al portale NoiPa. Secondo la ricostruzione della Polizia postale, alle vittime sarebbero state recapitate delle finte email istituzionali che chiedevano loro di modificare o aggiornare i loro dati. Convinti dell’autenticità della richiesta le vittime hanno inviato ai cybercriminali tutte le informazioni personali necessarie per accedere al portale, tra cui anche quelle utili per cambiare l’iban sul quale far accreditare lo stipendio. I cybercriminali si sono fatti ... Leggi la notizia su wired

