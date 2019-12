Fedele su Sarri | “La Juventus non è nel suo ambiente”

Leggi la notizia su forzazzurri

Enrico, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha espresso il suo parere sulla presenza disulla panchina delladefiniscefuori dall'ambiente: "Non è assolutamente il suo ambiente, lo vedo come uno dell'Equatore che si trova al Polo Nord. C'è qualcosa che non va come ad esempio alcuni calciatori presi come Rabiot e Ramsey. Allanon sono abituati a difendere come vuole Maurizio".

