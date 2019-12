Antonella Clerici a Sanremo 2020 | Conduttrice reintegrata in Rai

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019)resta in Rai e prepara le valigie per. La conferma dei nuovi progetti per l’emittente televisiva arriva attraverso un’intervista rilasciata a un noto giornale.resta in Rai? Laa quanto pare potrebbe essere una delle protagoniste die non solo. Lasarà nuovamente al timone … L'articoloin Rai proviene da www.meteoweek.com.

riccioale19 : RT @tvblogit: Antonella Clerici sceglie Ti lascio una canzone per il suo ritorno nel prime time di Rai1 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Antonella Clerici sceglie Ti lascio una canzone per il suo ritorno nel prime time di Rai1 - FranciOldani : RT @tvblogit: Antonella Clerici sceglie Ti lascio una canzone per il suo ritorno nel prime time di Rai1 -