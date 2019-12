Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiVerona – Brutta sconfitta per il, ennesima vittima di un Benevento schiacciasassi. Ledei gialloblu dopo la sfida del Bentegodi.5: Va bene la parata su Insigne nella ripresa ma ha sul groppone il gol pesantissimo di Tuia, quello che di fatto decide la partita. Dickmann 6: Se la cava bene nel duello con Improta e dialoga spesso conper far partire l’azione offensiva. Vaisanen 6: Poche sbavature, al punto che il rimpianto vero lo ha in attacco, quando sbaglia il gol del pari a porta vuota. Arriva scoordinato sulla respinta, la palla va sul fondo. Rigione 5,5: Convince meno rispetto al compagno di reparto. Coda lo sovrasta pur senza pungere e lo costringe sistematicamente al fallo. Cotali 5: Il quarto d’ora finale del primo tempo è da film horror. Prima si lascia scappare Maggio per il gol ...

oraziocapone : Le pagelle del Perugia - Iemmello generoso, Gyomber ingenuo - - anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Chievo - Vignato ha i colpi giusti, Nardi rovina tutto ** - GianfMatt84 : Chievo Verona-Benevento 1-2. Tuia il migliore, Maggio che conferma: le pagelle del match -