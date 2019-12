L’allarme della Coldiretti sul clima

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019), l’allarmeper le temperature anomale del 2019. Il Natale ‘bollente’ rappresenta un problema per l’agricoltura. Allarmesul. Il Natale anomalo dal punto di vistatico allarma e non poco la, che ha voluto sottolineare l’anomalia legata al quarto Natale più caldo dal 1800. Natale caldo, 2019 anomalo in Italia Il Natale 2019 passerà alla storia come uno dei più caldistoria (relativamente) recente. I dati sono stati elaborati e condivisi dalla, che ha preso in analisi i dati Isac Cnr. L’allarme ambientalesulla ‘rivoluzione’tica I problemi evidenziati dallasono ovviamente di natura ambientale ma hanno ripercussioni anche sull’economia, mettendo in difficoltà settori come l’agricoltura. “Gli effetti ...

