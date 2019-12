La neonata di 5 mesi scossa dalla mamma perché piangeva è ancora grave “ma stabile”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La piccola di 5finita in coma dopo che lal’haforte per tentare di calmarlo è “ma stabile“. Lo ha dichiarato a LaPresse il professor Giorgio Peri Longo, direttore del dipartimento di Salute della donna e del bambino dell’Azienda ospedaliera di Padova. “Abbiamo fatto un’Angiotac – ha precisato il primario – che ha avuto esito positivo e abbiamo riscontrato che c’èperfusione cerebrale“, ovvero il sangue irrorail cervello del piccolo. Per questo motivo si è deciso di rinviare la decisione della commissione che si sarebbe dovuta riunire per accertare la morte cerebrale del neonato. “Ripeteremo a breve l’esame – ha aggiunto il professor Peri Longo – e in base ai risultati valuteremo le terapie a cui sottoporre il bambino“. Solo ulteriori accertamenti ...

_wintry_ : 24 Dicembre 2019. È morta nel sonno la nipote neonata della mia amica. 2 mesi di vita. Buon Natale. - JOEtb57 : RT @isentinelli: Impossibile anche solo immaginare il dolore che si prova quando si perde un figlio o una figlia. Ma la signora è africana… - MarialleB : RT @LaSkilly: Quando le urla di una madre davanti alla figlia di 5 mesi che muore danno fastidio. Le è morta la bambina di 5 mesi, razzisti… -