Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)opta per la chirurgia estetica: l’annuncio ai fanè salita agli oneri delle cronache nel 2017, quando corteggiò per Uomini e Donne il tronista di allora Luca Onestini. Che, concluso un percorso burrascoso, le preferì la sua rivale in amore Soleil Sorge. Dalla scelta sono trascorsi oltre due anni e, in questo intervallo temporale, laha fatto fortuna da influencer. Proprio nei confronti dei seguaci che la segue con dedizione da parecchio tempo pare sia rivolto lo sfogo, in riferimento ad un recente intervento subito, infatti anche lei ha ceduto al fascino del ritocchino. Via social ha comunicato di essere ricorsa alla mastoplastica additiva. Mai lasciarsi influenzare Alla decisione è giunta dopo che per almeno un anno inle ronzava una vocina nella testa. Inizialmente evitava, dicendosi di non dover fare certe cose, non lo riteneva giusto ...

KontroKulturaa : Giulia Latini corre dal chirurgo: “Giudicatemi pure ipocrita e falsa” - - Reina_Riccardo : @giulia_latini • • • • • • Rome, Italy Il mio augurio di Buon Natale oggi va quasi a tutti, ma in particolare ai m… - infoitcultura : Uomini e Donne, Giulia Latini rifatta: “Mi rendeva felice”, ecco il risultato [FOTO] -