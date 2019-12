Bimbo in coma perché scosso dalla madre | arriva ancora sangue al cervello

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Valentina Dardari Il neonato è grave ma per il momento è scongiurata la morte cerebrale. Era finito inper essere statoIlche giorni fa era entrato in, dopo essere statoviolentemente, riceveal. La decisione dei medici di dichiarare la morte cerebrale, almeno per il momento, è scongiurata. Il piccolo, di soli cinque mesi, èritenuto grave, ma stabile. A dirlo a LaPresse è stato il professor Giorgio Peri Longo, direttore del dipartimento di Salute della donna e del bambino dell'Azienda ospedaliera di Padova. Ilirrora ilIl primario ha così spiegato: “Abbiamo fatto un'Angiotac che ha avuto esito positivo e abbiamo riscontrato che c'èperfusione cerebrale”, quindi ilscorrenell’encefalo del neonato e lo irrora. Questo è il motivo per cui la decisione ...

