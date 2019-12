Starliner | atterraggio della navetta I dettagli del fallimento

(Di mercoledì 25 dicembre 2019). IdelLa capsula, costruita dalla Boeing per la NASA, è stata lanciata venerdì 20 Dicembre dalla base di Cape Canaveral (Florida) verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in un volo di prova senza equipaggio grazie al razzo Atlas V. Purtroppo, per un problema al timer di bordo, avvenuto durante la separazione col veicolo di lancio, laha consumato una quantità troppo elevata di propellente rispetto a quella calcolata. Il centro di controllo a terra ha dovuto quindi prendere il controllo manualecapsula e portarla su un’orbita diversa da quella programmata per la missione ma più sicura, in modo da poterla completare. L’aggancio alla ISS non è stato un successo e la capsula dunque ha iniziato la sua discesa nell’orbita terrestre atterrando con successo nel deserto del New Mexico, USA. ...

