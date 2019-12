Sotto l’albero di Natale | Gattuso aspetta il regista

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una vittoria che sa di liberazione. L’autogol di Pedro Obiang all’ultimo minuto ha ridato un po’ di linfa al Napoli, che con Gennaroaveva bisogno di tornare alla normalità dopo un paio di mesi in cui era accaduto tutto e il contrario di tutto. Una vittoria figlia della grinta e della volontà di scrollarsi di dosso delusioni e tensioni, ma che ha mostrato ancora delle lacune di organico nell’impianto tattico dell’ex tecnico di Pisa e Milan, notate già nella sconfitta interna con il Parma, nella prima al San Paolo del nuovo allenatore partenopeo. ALLAN E FABIAN BOCCIATI Era stato Allan a esordire come, dal primo minuto, contro il Parma. Sostituito, quasi per disperazione, dopo circa un’ora di gioco. La manovra del Napoli non era sembrata fluida, mancavano le verticalizzazioni e la squadra faceva fatica a creare. Con il Sassuolo, ...

