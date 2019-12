Pieve di Cadore | morto sull' Antelao | escursionista di 48 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tragediail giorno di Natale. Undi 48didi, scivolando dal sentiero lungo le ripide pale sopra Nebbiù, fermandosi 200 metri più sotto. L'allarme è stato lanciato verso mezzogiorno e mezzo, quando i suoi familiari che lo attendevano per il pranzo hanno visto che non era ancora tornato né rispondeva al telefono. Sono stati chiamati i soccorsi che hanno prima verificato che la sua auto si trovava alla partenza dei sentieri e così si l'elicottero del Suem didi, che rientrava da una missione, sorvolando la zona ha avvistato il corpo senza vita dell'48enne. L'eliambulanza, con a bordo due tecnici del Soccorso alpino didi, i medici e un soccorritore del Sagf, è riuscita a recuperare il corpo senza vita e a trasportarlo all'ospedale didi...

Leggi la notizia su blogo

raffaellamucci1 : RT @BlitzQuotidiano: Pieve di Cadore, non si presenta al pranzo di Natale: 48enne trovato morto in montagna - BlitzQuotidiano : Pieve di Cadore, non si presenta al pranzo di Natale: 48enne trovato morto in montagna - Fontanella64 : RT @TgrVeneto: Un escursionista, R.L., 48 anni, di Pieve di Cadore, è probabilmente scivolato dal sentiero lungo le ripide pale sopra Nebbi… -