Giulio Golia smentisce l’addio a Le Iene | il messaggio di Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Solamente poche ore fa, alla vigilia di, il post sibillino affidato ad Instagram daaveva mandato nel panico i milioni di spettatori fedelissimi del suo Le. Lo storico inviato, da qualche stagione anche presentatore del programma satirico di Italia Uno, aveva infatti comunicato a sorpresa il proprio addio allo show. Un commento inequivocabile, apparso sul proprio profilo Instagram, sembrava aver dato l’ufficialità in merito; “Lascerò a casa la mia divisa da Iena, una seconda pelle che mi ha accompagnato per vent’anni“, il post del giornalista. Parole che erano state interpretate come un informale addio al suo programma. Il giornalista torna sui suoi passi dopo le clamorose dichiarazioni di addio: “Era solo un modo per farvi gli auguri”, chiarisceSono bastate poche ore di putiferio online per far tornare sui suoi ...

