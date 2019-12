Abruzzo | dispersa escursionista sul Gran Sasso

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I tecnici del Soccorso alpino e dell'stanno cercando una personasul versante teramano del. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18,00 dai familiari. Sembra infatti che l'volesse raggiungere la vetta principale delma che durante la giornata non abbia più dato notizie di sè. Dalla base di Pratica di Mare è partito un elicottero dell'Aeronautica Militare che, a disposizione dei Tecnici del Soccorso alpino, servirà per il trasporto in quota delle squadre e per la ricerca notturna. Sul luogo sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le ricerche Le operazioni di ricerca sono orientate in due direttrici: quella che porta al rifugio Franchetti e quella che va al Passo del Cannone. I collegamenti telefonici sono difficoltosi in queste zone e ciò limita gli ...

Leggi la notizia su tg24.sky

1999ale99Morter : RT @MediasetTgcom24: Abruzzo, donna dispersa sul Gran Sasso: ricerche in corso #gransasso - planktic : RT @cnsas_official: #Abruzzo, Gran Sasso: il #SoccorsoAlpino è impegnato nella ricerca di una donna dispersa da alcune ore. Voleva raggiung… - EcoAltoMolise : Donna dispersa in #Montagna, ... -