Serena Grandi pronta a candidarsi con la Lega in Emilia | “Posso dare una mano a Lucia

(Di martedì 24 dicembre 2019)nella lista civica a sostegno diBorgonzoni in vista delle prossime elezioni regionali inRomagna. “Sono convinta che potrei darle una” fa sapere l’attrice che era già scesa in politica con Alessandra Mussolini a Roma per l’elezione a sindaco di Gianni Alemanno nel 2006. E la Borgonzoni non nega l’indiscrezione: “Può essere che si chiuda su di lei a Bologna”.

repubblica : Serena Grandi si candida con Borgonzoni - Conte27513375 : RT @LucillaMasini: Serena Grandi si candida con la Borgonzoni. 'C'è necessità di sicurezza'. E se lo dice una che è stata arrestata per coc… - dabos1973 : RT @Iperbole_: No vabbè: la Borgonzoni, dopo aver candidato la moglie del proprietario del Papeete e il leader del comitato 'No tram a Bolo… -