Sentono strani rumori dal wc | il Natale si trasforma in un incubo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 dicembre 2019) Era il giorno di, la famiglia di Sergio stava festeggiando in allegria e con un grande banchetto pieno di prelibatezze. Una giornata speciale C’erano i suoi genitori, i nonni, gli zii, i cuginetti grandi e piccoli, ma quell’anno era diverso dal solito, era speciale. Per la prima volta Sergio aveva portato la sua fidanzata a conoscere la famiglia al completo. Lei era di Bologna, i due si erano conosciuti all’università e una volta finito il corso di studi avevano deciso di continuare a stare insieme, anche se a distanza. Ilper Sergio era un momento davvero speciale e per questo aveva deciso che sarebbe stato perfetto per la proposta speciale che aveva in mente da tempo. Arrivata l’ora di pranzo si accomodarono tutti al tavolo, fecero i dovuti ringraziamenti alla cuoca e alla famiglia e si lanciarono sui bei piatti invitanti. Nemmeno il tempo ...

MrKlevra : Auguro uno stupendo Natale a tutti quelli che si sentono strani, inadatti, ultimi, soli, incompresi, pazzi, creativ… - _lapoftherog : - in bagno a cambiarci d’abito (ancora non ho capito perché) quando tipo si sentono dei rumori strani, le luci del… - Angie35613025 : @borghi_claudio Intanto cambiatevi le mutande che si sentono strani odori Lekisti!!! -