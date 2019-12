Ragazze investite a Roma | un testimone | "Il Suv non poteva evitarle"

(Di martedì 24 dicembre 2019) “L'uomo alla guida del Suv nonevitare le due, erano fuori dalla sua visuale”. È quanto sostiene un ragazzo di 16 annidell’incidente avvenuto sabato notte in corso Francia a, in cui sono morte le 16enni Gaia e Camilla. Ad investirle è Pietro Genovese, giovane di 20 anni figlio del regista Paolo: aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro (superiore al limite di 0,5 g/litro previsto dalla legge) e ora è indagato per omicidio stradale. Mentre proseguono le indagini della procura, il ragazzo che ha assistito all’impatto - come riporta Il Messaggero - ha raccontato agli agenti del II Gruppo Parioli che le dueavrebbero attraversato la strada con il semaforo rosso e che Genovese non avrebbe avuto il tempo di evitarle (L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE - MAZZI DI FIORI IN STRADA). Il racconto delIl ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - SkyTG24 : 'Chi ha le sue chiavi o il cellulare ci contatti' L'appello della mamma di Gaia, una delle due ragazze morte dopo e… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… -