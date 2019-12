Finalmente Daniele Scardina ammette Con Diletta una storia importante

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Francesca GaliciLeotta sono ufficialmente una coppia; il puglile di Rozzano dopo tanti mesi ha ammesso che con la giornalista di Dazn ci sia un rapportoe i due si apprestano a vivere il primo Natale insieme Sembrava solo un flirt estivo ma è evidente che sia molto di più: la relazione traLeotta prosegue a ritmo incalzante, tanto che i due non possono più nascondere il forte sentimento che li lega da oltre sei mesi. Poco meno di un mese fa, il pugile e la giornalista di Dazn sono volati alle Maldive per trascorrere qualche giorno di relax insieme, lontani da tutto e da tutti. Sono riusciti a ritagliarsi del tempo prezioso per stare insieme e consolidare un rapporto nato un po' per caso sull'onda della passione, che poi è cresciuto esponenzialmente. Nessuno ci avrebbe scommesso qualcosa ai primi di luglio, ...

