Federica Panicucci sulla sfida con Amadeus | “Preferisco non rivelare…”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Capodanno in Musica,L’Anno che Verrà: “Meglio non svelare da quanto conoscodurissima per. Saràil suo diretto avversario, per il terzo anno consecutivo, la notte di Capodanno su Rai1, per il tradizionale veglione di San Silvestro in televisione. Capodanno in Musica sfiderà L’Anno che Verrà, da sempre grande successo del primo canale della Tv di Stato che lo scorso anno fece registrare il 34% di share, pari a 5.552.000 telespettatori, contro il 16,20% di Capodanno in Musica su Canale 5 e 2.425.000 telespettatori. In una recente intervista rilasciata al noto settimanale DiPiù Tv,ha parlato di. svelando che si conoscono da molto tempo, “però è meglio non rivelare da quanti anni”, ha detto la conduttrice di Mattino 5. Saranno rivali in televisione, ma sono ...

Leggi la notizia su lanostratv

cheTVfa : Federica Panicucci conduce la 27° edizione del #ConcertoDiNatale in Vaticano in prima serata su Canale 5 - pamerr26 : RT @italiaserait: Concerto vigilia di Natale in Vaticano: stasera in tv con Federica Panicucci. Ospiti: Mahmood, Elisa, Lionel Richie, Susa… - andreapalazzo2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 @fede_panicucci conduce la 27° edizione del #ConcertoDiNatale in #Vaticano Tra gli artisti… -